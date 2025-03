Laprimapagina.it - La Diocesi di Oppido-Palmi celebra il Giubileo con arte, fede e cultura

Ladisi prepara a vivere un Anno Giubilare all’insegna della spiritualità e della, con un ricco programma di eventi promosso dall’Equipe Diocesana per i Benili Ecclesiastici. Un’occasione per riscoprire le radici cristiane del territorio, che vanta oltre 17 secoli di storia,.Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo spicca ildegli Artisti, che dal 1° al 4 agosto animerà Taurianova in concomitanza con il X Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova. L’evento culminerà con una solennezione presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Alberti, Vescovo delladi.Il calendario giubilare include mostre, esposizioni e giornate di studio, molte delle quali ospitate presso il Museo Diocesano(MuDOP).