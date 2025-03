La dieta mima-Ozempic | Con questi cibi si attiva la produzione della semaglutide senza prendere farmaci Ecco come funziona

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella diretta Youtube del 5 marzo il dott. Andrea Coco ha raccontato al Fatto i rischi dell’uso improprio diaffini per perdere qualche chilofaticare troppo. Ma anchepossibilità di stimolare in modo naturale – mangiando cioè le cose giuste – lanaturale del fantastico ormone GLP-1. In aiuto arriva lamediterranea.Oggetto di miriadi di studi, tanto da essere ormai riconosciutaun farmaco, ladei nostri lidi ha dimostrato tra l’altro di saper prevenire diabete 2, malattie cardiovascolari e tumori, ma anche di favorire laintestinale di GLP-1, l’ormone che stabilizza gli zuccheri nel sangue, controlla l’appetito, segnala al cervello il senso di pienezza, rallenta la digestione:dire insomma che aiuta a combattere il sovrappeso.