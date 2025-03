Bergamonews.it - La denuncia di una mamma: “Mio figlio aggredito a calci e pugni per 20 euro nel tragitto verso la scuola”

Bergamo. Un’aggressione violenta e senza senso, scatenata dal rifiuto di consegnare del denaro: la vittima, 14 anni, se l’è cavata con lievi contusioni, ma la paura in quegli interminabili momenti è stata tanta.A raccontare l’episodio, purtroppo non isolato tra città e provincia, è stata latramite un post su Facebook.Venerdì mattina, nella, ilsarebbe stato colpito più volte in via Piatti a Bergamo, nella zona del Ristorante Dogana, mentre si stava dirigendovia Gavazzeni.“da 7/8 ragazzi di colore, extracomunitari, pretendendo 20– scrive la madre – Al rifiuto è stato preso aalle gambe ed alla schiena cercando inoltre di rubargli lo zaino. Fortunatamente ha avuto lievi contusioni e si è conclusa senza ulteriori danni perché ha avuto la prontezza di divincolarsi e andare via.