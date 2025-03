Tpi.it - “La crisi dell’auto? Colpa dei manager, non dell’elettrico”: intervista a Michele De Palma (Fiom)

Voi della-Cgil, insieme alla Fim-Cisl e alla Uilm-Uil, avete proclamato per il 28 marzo uno sciopero di 8 ore dei metalmeccanici per chiedere di riaprire le trattative sul contratto nazionale, scaduto a giugno 2024. La rottura con Federmeccanica e Assistal si è consumata sugli aumenti in busta paga. Ci spiega?«Questa mobilitazione arriva dopo altre 16 ore di sciopero che abbiamo già fatto tra dicembre e febbraio. Ma il nodo non sono gli aumenti in busta paga in sé o le nostre richieste rispetto all’orario di lavoro o alla stabilizzazione dei rapporti. Il problema è più grande: Federmeccanica e Assistal si sono dette indisponibili in toto a negoziare sulla piattaforma che noi abbiamo presentato un anno fa: un comportamento dal nostro punto di vista irresponsabile e antidemocratico». «C’è», dicono le associazioni delle imprese.