La crescita mondiale ha una locomotiva che si chiama Asia

I giganti Cina e India, le rampanti tigri dell’Asean, gli ormai maturi Giappone e Corea del Sud e, a seguire, una manciata di Paesi in via di sviluppo che nel giro dei prossimi anni potrebbero presto aggiungersi ad un mosaico sempre più prezioso. Basta unire i puntini ed eccoci al cospetto dell’, unaformata da tanti vagoni, più o meno piccoli, che guida la. Basta dare un’occhiata alle proiezioni relative all’aumento del Pil dei vari Paesi contenute nell’ultimo Interim Economic Outlook dell’Ocse. I primi tre posti sono occupati da nazionitiche: India (abbiamo parlato qui del suo sprint), Indonesia e Cina. Alle quali segue la Russia, parte integrante del tessuto orientale in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina e alle sanzioni dell’Occidente.Nel frattempo il documento fa presente che l’economia globale si è sì dimostrata resiliente nel 2024, ma che hanno iniziato a manifestarsi alcuni segnali di debolezza in un contesto dipiù lenta, inflazione persistente e incertezza politica.