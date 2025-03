Sport.quotidiano.net - La Consar ha ancora voglia di stupire. Carica Goi: "Siena forte, ma si azzera tutto"

È unaRavenna in fiducia quella che sta preparando il debutto nei playoff. Domenica pomeriggio, alle 18, al PalaCosta, il sestetto di coach Valentini – che ha chiuso la regular season al 3° posto – affronterà. Il match è valido per gara1 dei quarti. I giallorossi, che pure hanno tirato un po’ il freno nel girone di ritorno, sono giunti a questo primo traguardo, chiudendo le fatiche della stagione regolare col successo corsaro di Macerata. Un successo che ha portato alla cifra record di 20 il numero delle vittorie stagionali. A spiegare le motivazioni dellaci ha pensato il capitano Riccardo Goi: "Nello spogliatoio, prima di scendere in campo, ce lo eravamo detto, che avremmo voluto chiudere la regular season con la cifra tonda delle 20 vittorie. Sarebbe stato un traguardo prestigioso.