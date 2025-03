Ilfattoquotidiano.it - La Confessione di Peter Gomez alle 20.15 su Rai3. Maraini e la prigionia in Giappone, Papaleo attore per caso – LE ANTICIPAZIONI

“Nel campo di concentramento inmio padre si tagliò un dito per mostrare la sua forzaguardie”. Così Dacia, ospite a Ladi– in onda stasera20.15 su Rai 3, ha ricordato la tragica esperienza vissuta in un campo divicino a Tokyo, in cui lei e la sua famiglia erano stati rinchiusi dopo l’8 settembre 1943. “Mio padre continuava a diresadiche e crudeli guardie che non potevano trattarci (lei e la sorella, ndr) come prigionieri politici perché eravamo solo bambine. Loro ci insultavano continuamente dicendo: ‘Traditori, vigliacchi, italiani, traditori!’”. – ha raccontato la vincitrice del premio Strega nel 1993 e nel 1999 – Allora mio padre ha preso un’accetta e si è tagliato un dito”.ha poi concluso ricordando che suo padre Fosco, da antropologo ed etnologo conosceva molto bene la mentalità samurai: “Quando ti tagli il dito, una pratica che si chiama ‘yubikiri’, se lo getti addosso al nemico, gli crei un obbligo nei tuoi confronti”.