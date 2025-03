Lanazione.it - La Coldiretti in piazza: "Tutele per il cibo naturale"

Leggi su Lanazione.it

In 20mila hanno sfilato a Parma, sotto l’ombrello di, per chiedere più sicurezza alimentare e maggioriper il comparto agricolo. Di questi, circa 500 erano agricoltori maremmani. Sulla testa degli agricoltori grossetani sventolavano bandiere italiane e campeggiavano striscioni, c’è chi ha portato inuno slogan che ha funzionato: "Ildalle campagne, non dai laboratori". Il corteo ha raggiunto il quartier generale dell’Efsa che si occupa di valutare la sicurezza dei prodotti a base cellulare e rilasciare il parere su cui poi la commissione europea rilascia le autorizzazioni al commercio. A loro fianco anche tante amministrazioni: per la Maremma erano presenti con la fascia tricolore il Comune di Grosseto e quello di Roccastrada. Quello che è stato chiesto è che siano eseguiti studi medici clinici e preclinici, prima di dare il via libera ai cibi cellulari e di fermentazione di precisione, per tutti i prodotti compresi quelli già presentati prima dell’1 febbraio 2025.