Lettera43.it - La classifica delle città italiane con clima migliore nel 2024

Leggi su Lettera43.it

Cagliari è laitaliana dove nelc’è stato il. È il responso della quarta edizione dell’Indice di vivibilitàtica del Corriere della Sera, realizzato in collaborazione con iLMeteo.it, che ha preso in considerazione i capoluoghi di provincia d’Italia. Podio tutto meridionale: alle spalle di Cagliari ci sono infatti Napoli e Salerno.L’Indice di vivibilitàtica è stato stilato in base a 17 parametriNapoli (Getty Images).Per ognuno dei capoluoghi di provincia sono stati confrontati 17 parametri, ora dopo ora, giorno per giorno, a partire dal primo gennaio fino al 31 dicembre. In tutto, anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale, sono stati analizzati oltre 402 milioni di dati. Tra i parametri considerati per l’Indice di vivibilitàtica troviamo brezza estiva (la presenza di un vento costante rende più sopportabili le temperature elevate), comfort per umidità (giorni in cui si è mantenuta tra il 30 e il 75 per cento), soleggiamento (numero medio di ore di sole giornaliere), notti tropicali (in cui la temperatura minima non è scesa sotto i 20°C), eventi estremi (giorni con precipitazioni superiori ai 40 mm e raffiche di vento oltre i 30 km/h), giorni di gelo, escursione termica, caldo africano, nebbia.