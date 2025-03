Ilrestodelcarlino.it - La carezza all’Africa. Studenti in campo, raccolti 200 farmaci

La scuola elementare di Casalfiumanese in prima linea per chi ha bisogno. Sono stati oltre 200 iche i bambini della Collodi, dalla seconda alla quinta, hanno raccolto per l’associazione ’Un sorriso per Wewè’. Qualche giorno fa, in gruppi alternati, i bambini si sono appostati davanti allaa di Casale distribuendo volantini e chiedendo ai clienti la donazione di un farmaco da inviare in Africa. "I ragazzi ci conoscono già, perché anche gli anni scorsi andavamo ad illustrare la nostra attività e l’attuale situazione in Africa. Però, si limitavano a creare del materiale didattico sul tema – spiega Enrico Gurioli, volontario e promotore dell’iniziativa –, quest’anno, invece, tramite la loro professoressa di religione, abbiamo deciso di fare qualcosa di maggiormente concreto, anzi, li abbiamo coinvolti direttamente sule messi all’opera".