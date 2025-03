Iodonna.it - La cantante e attrice americana si è fatta portavoce di uno stile contemporaneo e sofisticato. Sospeso tra giacche in pelle, décolleté in raso e tubini in velluto

Leggi su Iodonna.it

Don’t stop me now. I tappeti rossi non finiscono mai. Archiviata, infatti, la frenetica stagione degli awards, i look di Selena Gomez continunano a catalizzare l’attenzione. Eventi e serate glamour: 5 look per non sbagliare mai X Dopo le innumerevoli apparizioni legate al discusso film Emilia Pérez, l’ex stella di Disney può finalmente dedicarsi alla promozione del suo nuovo album.