La cambiano la collega al suo posto Federica Panicucci l’indiscrezione su Mattino 4

Leggi su Caffeinamagazine.it

Importante terremoto in arrivo in televisione e soprattutto a Mediaset.potrebbe essere sostituita a breve da un’altra, che le scipperebbe così il. I vertici aziendali starebbero lavorando a diversi cambiamenti, che coinvolgerebbero pure altre presentatrici della stessa rete.Infatti, sta circolando con insistenza anche il rumor secondo il quale Myrta Merlino non dovrebbe essere riconfermata a Pomeriggio Cinque. Al suoci potrebbe essere Veronica Gentili, con quest’ultima che raddoppierebbe il suo impegno su Canale 5 dato che è già ufficiale la sua conduzione dell’Isola dei Famosi 2025. Ma vediamo invece cosa succederebbe a.Leggi anche: Eleonora Giorgi, il commento di: “Cose pessime da certa gente”, voci su una sua sostituzione: “Chi va al suo”La variazione riguarderebbe la trasmissione4 di, la quale è condotta assieme alRoberto Poletti.