La bufala delle foto del funerale segreto di Papa Francesco trafugate dal Vaticano

Leggi su Open.online

Diversi utenti condividono unache sarebbe stata trafugata dal. L’immagine, sempre secondo questa narrazione, mostrerebbe i funerali segreti diche si sarebbero svolti lo scorso 24 febbraio 2025. Laritrae il rito del velatio, ossia il momento in cui un velo bianco viene posto sul volto della salma del. Quest’ultimo non è riconoscibile, ed è un problema. Infatti, quello nellanon è.Per chi ha frettaL’immagine non è stata creata con l’intelligenza artificiale.Non è stata trafugata, si tratta di unavera ma del 2023.Lo scatto riguarda i funerali delemerito Benedetto XVI.AnalisiL’immagine viene diffusa attraverso un reel via Facebook con il seguente messaggio:Immagini inedite segrete del