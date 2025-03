Bergamonews.it - La Bergamo del futuro tra polo intermodale, flusso delle merci e logistica: infrastrutture per la crescita

Leggi su Bergamonews.it

. L’importanza di nuovee il loro ruolo nel sostegno dello sviluppo economico e sociale del territorio, nella capacità di rispondere alle necessità e di saper fare sintesi tra i bisogni e il rispetto della sostenibilità ambientale. Ma anche le strategie e il valore dell’intermodalità e della, tra modernità dei tempi e visione globale, per una terra manifatturiera, qual’è quella bergamasca, che da sola conta il valore massimo di produttività a livello europeo e che, come tale, merita investimenti e lungimiranza anche e soprattutto quando il focus è incentrato sul temache, per tenere alta l’asticella della competitività, devono continuare ad essere adeguate nelle loro potenzialità per garantire un posizionamento strategico nel mercato globale.