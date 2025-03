Tarantinitime.it - Kyma Mobilità torna in Via Salvemini nelle ore serali

Tarantini Time QuotidianoDa lunedì prossimo – 24 marzo 2025 – il servizio degli autobus disu Via, al Quartiere Paolo VI di Taranto, tornerà alla normalità secondo l’orario in vigore dell’azienda partecipata dal Comune di Taranto, percorrendo ancheorenei due sensi la strada ed effettuando una fermata su ogni senso di marcia.Come si ricorderà la decisione di sospendere il servizio su Viaore, attuata dal 12 novembre scorso, era stata causata dall’aumento degli atti vandalici ai danni degli autobus, fenomeno che ebbe un picco nella serata dii Halloween.In quel periodo Viaera stata teatro di numerosi episodi di questo tipo, tanto da indurrea tale decisione a tutela dell’incolumità degli autisti e dei passeggeri, nonché per evitare danni agli autobus.