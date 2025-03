Ilrestodelcarlino.it - Klinsmann è tornato in gruppo. Smaltito l’infortunio alla mano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono iniziati gli impegni dei bianconeri convocati con le rispettive nazionali. Oggi tocca a Dario Saric chiamato dal selezionatore della Bosnia Erzegovina Sergej Barbarez per i due match validi per le qualificazioni ai prossimi campionati del mondo. Il centrocampista del Cavalluccio scenderà in campo alle 20.45 all’Arena National di Bucarest contro la Romania, prossimo impegno quello di lunedì al Bilino Polje Stadium di Zenica contro Cipro. Ieri sera Joseph Ceesay è sceso in campo alle 20.30 sul neutro di Abidjan, in Costa d’Avorio, contro il Kenya, impegno successivo anche per lui lunedì sera sempre al Felix Houphouet Boigny Stadium questa volta contro i padroni di casa Ivoriani. Il centrocampista Leonardo Mendicino domani sarà di scena allo stadio ’Nicola Ceravolo’ di Catanzaro per la sfida contro la Spagna, lo stesso stadio ospiterà anche l’ultima gara della nazionale under 19 di questo Round Elite di qualificazione ai prossimi Campionati Europei di categoria, che si disputeranno nel prossimo luglio in Romania, martedì contro la Francia.