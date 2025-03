Ilnapolista.it - Kimi Antonelli: «Storia è la materia che mi piaceva meno: era un po’ noiosa, adesso è interessante con la Guerra Fredda»

Andreaè un sogno per i tifosi italiani di F1. Alla sua prima gara da pilota ufficiale con la Mercedes non ha per niente sfigurato. Anzi, per Der Spiegel “ha rubato la scena a Hamilton“. A Melbourne dopo un testa coda ha recuperato arrivando ai piedi del podio, quarto. Nelle qualifiche sprint del Gp di Cina è ancora quarto. Nella sua intervista a Repubblica dopo l’Australia traspare tutte l’innocenza di un diciottenne.Leggi anche: Formula 1,show all’esordio. Dalla Germania: “Ha preso la patente da poco e ruba la scena ad Hamilton”: «Se Wolff mi chiama, allora sono guai»Il debutto promette bene: cancellato l’incidente nelle libere di Monza 2024?«Un episodio che mi ha segnato, però mi ha insegnato tanto. Ai test in Bahrein ho capito di essere un pilota di F1.