Quotidiano.net - Khamenei avverte: minacce USA inefficaci sull'Iran, no a negoziati nucleari

Leggi su Quotidiano.net

"Gli Stati Uniti dovrebbero sapere che il linguaggio della minaccia non funziona con l'". Lo ha affermato la Guida suprema della Repubblica islamica, Ali, dopo che il presidente americano Donald Trump ha chiesto a Teheran di negoziare sul nucleare, minacciando in caso contrario un'azione militare. "Gli avversari riceveranno un duro schiaffo se portano avanticontro l'", ha aggiunto il leader, citato dall'agenzia Mehr, mentre il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, aveva ribadito ieri che Teheran non vuole negoziare direttamente con Washington.