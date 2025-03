Kennedy Files 2025. Cosa sappiamo dei documenti desecretati da Donald Trump

Leggi su Open.online

La prima pubblicazione dei cosiddetti “” risale al 2017, durante il primo mandato dialla Casa Bianca. Si trattò di un rilascio parziale, con molticensurati per il pubblico, ma già visionati e analizzati integralmente dai membri della Commissione Warren. Come promesso durante la campagna elettorale del 2024, il presidenteha firmato un ordine esecutivo per una pubblicazione più “completa” dei file relativi agli omicidi di John F., del senatore Robert F.e del reverendo Martin Luther King Jr. Un sogno per molti cospirazionisti, desiderosi di trovare nuovi elementi per scagionare l’omicida Lee Harvey Oswald e addossare la colpa a qualche oscuro figuro o organizzazione, come il Mossad o il cosiddetto Deep State. Da una prima analisi, irilasciati finora non rivelano nulla di nuovo sull’omicidio, ma svelano rapporti tra le agenzie americane e figure di rilievo, come Papa Giovanni XXIII e non solo.