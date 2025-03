Dilei.it - Kate Middleton, l’incubo peggiore: “Distrugge un matrimonio”

ha vissuto un incubo che ha messo a dura prova il suocon William, avrebbe potutorlo e forse ci è andato vicino. Ma in qualche modo la coppia è stata capace di resistere, facendo sacrifici e cambiando le dinamiche al suo interno., cinque anni da incuboe William hanno attraversato un incubo durato almeno cinque anni. Dal 2020 hanno dovuto affrontare la Megxit e i conseguenti attacchi di Harry e Meghan Markle che li hanno presi di mira direttamente. I Sussex hanno accusato William di aggressione fisica edi razzismo, spesso hanno raccontato mezze verità sul loro conto, cercando di metterli in cattiva luce.Poi è arrivato il Covid. Will e, come tutto il mondo, si sono chiusi in casa, certo loro potevano godere di una vasta proprietà, come Anmer Hall, con un parco esteso in cui potevano giocare in libertà i tre figli.