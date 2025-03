Biccy.it - Karina Cascella torna in tv e scoppia la lite: “Lo dici a tua sorella”

La scorsa settimanaha annunciato sui social che presto sarebbeta in tv e così è stato. La nota opinionista ieri è stata ospite a Pomeriggio 5 ed ha subito discusso con due sue colleghe. Tutto è cominciato quando l’ex volto di Uomini e Donne ha espresso la sua opinione sugli influencer: “Io ho la mia opinione sugli influencer. Poi per me Rita De Crescenzo non è il male, fa anche sorridere e le cose brutte sono altre, c’è molto di peggio. Lei rispetto ad alcune è anche simpatica. Ci sono cose ben più gravi rispetto a lei. A me piacciono le cose semplici. Io conosco il lavoro reale, faccio un lavoro vero e poi lavoro pure con i social, ma non si può definire tale. L’ho sempre detto e non sopporto quelli che dicono che sono stanchi per creare contenuti. Fate davvero ridere, lo dico anche qui, fate tanto ridere.