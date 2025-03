Juventusnews24.com - Juventus Women Under 19, tutta la soddisfazione di Bruzzano: «Oggi le ragazze hanno messo in pratica un concetto che spero sia di buon auspicio per questa competizione»

di RedazioneNews2419,è al settimo cielo per la vittoria della Viareggio’s Cup contro il MilanMarcopuò esultare per la vittoria della19 contro le pari età del Milan. Ecco cos’ha detto al termine della finale vinta contro le rossonere ai microfoni della Juve.PAROLE – «Sicuramente la Viareggio’s Cup è unaprestigiosa e parteciparvi è stato un privilegio. È stata un’esperienza estremamente formativa per il nostro gruppo perchè abbiamo passato cinque giorni insieme e penso che il legame tra tutte lesia cresciuto ulteriormente. La più grandeper me è stata vedere la reazione di queste calciatrici dopo un avvio di torneo non facile, in un girone estremamente complicato. La stessa vittoria di(venerdì 21 marzo 2025) è stata molto convincente e non posso che complimentarmi con la mia squadra per la partita disputata.