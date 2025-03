Juventusnews24.com - Juventus Women Primavera: trionfo alla Viareggio Women’s Cup! Battuto il Milan nella finalissima del prestigioso torneo giovanile

di RedazioneNews24Cup femminile! Il comunicato del club bianconeroLatrionfa’s Cup. Di seguito la nota del club bianconero.COMUNICATO – «È dolcissimo per la nostrafemminile l’epilogo della’s Cup.Le bianconere, infatti, superano 2-0 le pari età delfinale dele tornano a casa con il morale alto per un successo ampiamente meritato.Un successo netto, senza incassare reti proprio come successo nel match contro la SPAL, che ha permessosquadra di Marco Bruzzano di entrare ufficialmentestoria diventando la società con più titoli vinti: tre, con quello di questo pomeriggio, proprio uno in più del