Calciomercato.it - Juventus, nuovo attaccante dallo United: 40mln e Napoli bruciato

Mercato, arriva la svolta per il colpo in attacco per l’estate. L’affare è da 40 milioni di euro ed arriva dal Manchesteril, che da tempo si muoveva sul calciatore.E’ stata una annata da incubo per la, che ha sbagliato praticamente tutto quello che poteva sbagliare. Dalla scelta del tecnico, visti i risultati, fino ad arrivare a quelle fatte in sede di calciomercato. Basti pensare a Douglas Luiz ed a Teun Koopmeiners, che dovevano garantire il salto di qualità all’intera squadra e che invece si sono rivelati dei clamorosi flop per il rendimento avuto. E sono errori da non ripetere per il futuro prossimo.(Calciomercato.it) – foto da LapresseIn tal senso, però, per l’estate a quanto pare la Juve si sta preparando seriamente, in sede di mercato, ad un assalto per un calciatore di altissimo profilo.