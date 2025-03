Calciomercato.it - Juve, nuovo traghettatore: Motta via, incontro ieri

In casa bianconera proseguono le riflessioni sulla guida tecnica. Nelle ultime ore è spuntato un nomein caso di esonero diSono giorni decisivi per il futuro di. Il destino del tecnico dellantus a fine stagione sembra essere ormai definito. Anche con il quarto posto l’esonero sarebbe certo. Ma, come riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, nelle scorse ore c’è stato unper stabilire come muoversi nell’immediato. Giuntoli ha visto Scanavino per fare un punto della situazione e capire le prossime mosse da compiere.via,(Ansa) – calciomercato.itSono diverse le idee che al momento sono al vaglio della società. La principale è sicuramente quella di finire l’anno cone poi cambiare tecnico. Ma resta possibile anche un esonero immediato.