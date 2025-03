Sport.quotidiano.net - Juve, Motta sul filo: col Genoa obbligato a vincere. Tudor e Mancini sullo sfondo

Bologna, 21 marzo 2025 – Thiagoresta al timone, forse. Anche per necessità. Cristiano Giuntoli dopo la debacle di Firenze lo ha confermato, ma dietro le quinte i colloqui e le riflessioni sono in atto, perché il rischio di mancare l’accesso alla Champions League si fa concreto e sarebbe un guaio per il bilancio bianconero. La dirigenza, dunque, deve rimanere vigile e all’erta nel caso in cui le cose dovessero crollare e richiedere un intervento immediato. Per ora non è successo, per due motivi. Il primo è che non sono liberi gli allenatori con cui si potrebbe costruire un nuovo ciclo (Gasp, Conte e Pioli) e vale la pena aspettare e rischiare. Secondo, i traghettatori non sono disponibili a fare.i traghettatori. Igore Robertosono due profili apprezzati, ma entrambi vorrebbero contratto fino al 2026 e non fare i tappabuchi per poche partite.