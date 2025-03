Calciomercato.it - Juve, Giuntoli vota Spagna: il nuovo allenatore

Proseguono i ragionamenti sulla panchina bianconera. I media iberici parlano di un nome a sorpresa rispetto a quelli detti fino ad oggiSettimane di riflessione alla Continassa. La scelta delterrà banco per ancora molto tempo nelle discussioni fra i dirigenti bianconeri. Contro il Genoa Thiago Motta si gioca la permanenza fino al termine della stagione, ma il suo futuro è ormai già scritto. Il tecnico saluterà la Vecchia Signora alla fine di questo anno calcistico e si sta ragionando su chi dovrà prendere il suo posto per aprire unciclo.: il(Ansa) – calciomercato.itStando ai media italiani, la corsa è ormai praticamente a due: Mancini e Tudor. Il primo sembra essere in vantaggio, ma il croato resta in corsa e potrebbe balzare in pole position in caso di esonero immediato di Motta.