Ilrestodelcarlino.it - Julian Kainrath al Concordia

Serata inaugurale della Stagione dei Concerti realizzata dalla Città di San Benedetto e dalla Gioventù Musicale d’Italia, stasera alle 21.15, al Teatro. Il palcoscenico del teatro cittadino accoglierà il violinista, tra i talenti più promettenti della scena internazionale, accompagnato al pianoforte dal virtuoso Luigi Carroccia. Il programma musicale si articola attraverso tre capisaldi del repertorio cameristico, esplorando il virtuosismo e l’espressività di Beethoven, Brahms e Franck. In apertura la Sonata n. 7 in do minore op. 30 n. 2 di Ludwig van Beethoven, tra le pagine per violino e pianoforte più belle del genio di Bonn. Segue lo Scherzo in do minore della ’Sonata F.A.E.’ di Johannes Brahms, brano vigoroso che riflette la passione giovanile del compositore, con il suo caratteristico gioco di contrasti dinamici e ritmici.