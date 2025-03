Judo | via al Grand Slam di Tbilisi Ghiglione quinta nei 48 kg

Leggi su Sportface.it

E’ iniziato ildi, tappa del circuito diospitata dalla Georgia. Nel corso della prima giornata di gara, sono andate in scena le categorie 60 kg maschili e 66 kg riservati agli uomini, i 48, 52 kg e i 57 kg femminili. Il miglior piazzamento azzurro arriva nei 48 kg femminili, con Giuliache ottiene il quinto posto. L’italiana ha iniziato il proprio percorso con una buona prova contro la colombiana Erika Lasso, vincendo per ippon. Successivamente,ha superato l’uzbeka Khalimajon Kurbonova per yuko. Nella semifinale di pool, laka italiana è stata fermata dall’ippon della svedese Tara Babulfath, spostandosi nel tabellone dei ripescaggi. Qui,ha avuto la meglio con uno yuko sulla serba Andrea Stojadinov, ma si è arresa contro la francese Shirine Boukli, che le ha inflitto un ippone e uno yuko e ha ottenuto la medaglia di bronzo.