Torinotoday.it - Jia Zhangke a Torino: un viaggio nella Cina contemporanea con 'Generazione romantica'

Leggi su Torinotoday.it

Dopo l’anteprima nazionale a Roma, il già Leone d’oro Jiasarà in esclusiva aper presentare il suo ultimo film(Caught by the Tides), in uscita il 17 aprile nelle sale italiane e distribuito da Tucker Film.L’appuntamento è per il 28 marzo 2025 alle ore 20.