Jason Bourne | Universal perde i diritti pronto un riavvio della saga?

La nota spia cinematograficaè pronta per tornare sulla scena, ma a quanto pare senza laPictures.In una recente nota del the Hollywood Reporter, infatti, si evince che lo studios ha perso idi sfruttamento cinematografico dei romanzi originali firmati da Robert Ludlum, i quali hanno trovato nuova casa nella WME, una società che opera per conto degli eredi del defunto autore.L’obiettivo, a quanto pare, è trovare un nuovo studios hollywoodiano in grado di riportareal cinema (o in televisione) e ridare lustro ad un personaggio che ha offerto al genere spy-movie grande notorietà al pari di un altro grande personaggio nato dai romanzi “James Bond“. Secondo THR, la WME avrebbe già incontrato Skydance, Apple e Netflix per parlare di un accordo multimilionario.