Movieplayer.it - Jason Bourne: Universal ha perso i diritti del franchise, Netflix tra i possibili acquirenti

Leggi su Movieplayer.it

Secondo le ultime indiscrezioni,ha ceduto ideldi, che ora è valutato da diversi altri studi cinematografici.ha recentementesul celebredi, che ora è diventato oggetto di interesse da parte di altri importanti studi. Tra i candidati per l'acquisizione deici sono Skydance, Apple e, che hanno già avviato colloqui con la proprietà di Robert Ludlum. L'obiettivo è rilanciare la saga, anche se non è chiaro se Matt Damon sarà ancora coinvolto o se si opterà per un reboot completo. Cosa è successo al sesto capitolo di? Lo scorso anno, Edward Berger era stato scelto come possibile regista per il prossimo film di, che avrebbe .