Jack Thorne co-sceneggiatore di Adolescence ci parla di come stiamo deludendo i giovani

SPOILER ALERT - Questo articolo contiene alcune informazioni dettagliate relative alla serie Netflix-«È una relazione a lungo termine», dice a GQdi, a proposito delle sue numerose collaborazioni con la star Stephen Graham. «Stephen ama definirla un matrimonio. Non andrebbe detto, ma mi piace l'idea che mi consideri un buon partito». Un legame professionale così prolifico ha portato finora sullo schermo la trilogia di miniserie This is England, la serie drammatica di Channel 4 The Virtues e il film sul COVID Help., di cui ormaino tutti, è la loro ultima e probabilmente più riuscita collaborazione. Per quanto riguarda le recensioni (stra)positive c'è solo l'imbarazzo della scelta. Tra tutte spicca quella del The Guardian che l'ha definita «la serie più vicina alla perfezione televisiva degli ultimi decenni».