It.insideover.com - Jack Matlock: “Ucraina fuori dalla NATO, questa l’unica chiave per la pace”

Leggi su It.insideover.com

“Lo scopo stesso dei negoziati è trovare soluzioni accettabili per entrambe le parti. Il principale cambiamento nella politica statunitense che rende possibili i negoziati è l’assicurazione che all’non sarà offerta l’adesione alla”. A dirlo è l’ex ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Unione SovieticaF., raggiunto in esclusiva da InsideOver, che commenta così l’iniziativa diplomatica dell’amministrazione Trump volta ad arrivare a un accordo negoziale con la Russia per porre fine alla guerra in. Iniziativa voluta in primo luogo dal presidente Usa, Donald Trump che ha prodotto, nella recente telefonata con il leader russo, Vladimir Putin, un primo “sì” a un cessate il fuoco tra Russia eriguardo gli attacchi sulle infrastrutture energetiche reciproche e a un graduale reset delle relazioni bilaterali tra Russia e Usa.