IWA | Info & Card finale Lotta per Frusna – I want it All

Lee ladi “per– Iit All”, prossimo Show della Italian Wrestling Association, in programma Domenica 23 Marzo a Tecchiena, Alatri (FR):IWAper– Iit AllDomenica 23 Marzo – Tecchiena, Alatri (FR)Palasport Tecchiena – Strada Provinciale Santa Cecilia, 120Inizio Show Ore 16.00 – Biglietti disponibili via Whatsapp 3348746722 o in biglietteria Domenica a partire dalle 15.30IWA Rising Star Championship (Special Referee Diego Piacentini)Nic Fedeli (c) Vs Omar PrinceBWS Heavyweight ChampionshipFlavio Augusto (c) Vs Fashion GabrielNon Title MatchKarim Brigante PWR Heavyweight Champion Vs Beer City BruiserTriple Treat MatchZero The Fool Vs Uragano Nero Vs RomeoMr. Mastodont Vs Dave BlascoChristian Gladio Vs Ocean AveryLuke Astaroth Vs Flowey Queen