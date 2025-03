Sport.quotidiano.net - Italia Under 21, orari e dove vedere l'amichevole contro l'Olanda: in attacco c'è Gnonto

Venezia, 21 marzo 2025 – Con l’Europeo sullo sfondo che si avvicina a larghi passi, l’21 di Carmine Nunziata è pronta a tornare in campo per un doppio test. Il primo sarà questa sera alle ore 18.15 allo Stadi Pier Luigi Penzo di Veneziai Paesi Bassi dell’ex Milan Michael Reitziger: “Se vorremo ottenere dei buoni risultati – spiega il CT azzurro Nunziata -, dovremo avere un obiettivo comune, gioco e intensità, tre fattori fondamentali. I Paesi Bassi sono una squadra tecnica e che mette in campo grande intensità nei movimenti. Noi, dal canto nostro, stiamo bene e mi piacerebbe riuscire ache la squadra sta entrando nella giusta ottica dell’Europeo, con la giusta mentalità. Penso che sarà una bella partita, tra due squadre che propongono un buon calcio. Un bello spettacolo”.