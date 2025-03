Romadailynews.it - Italia: primo gruppo di studenti del programma YES partira’ per Cina

Di recente si e’ tenuto un evento per ildini delYoung Envoys Scholarship (YES) presso l’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in, a cui hanno partecipato oltre 50 rappresentanti deglini. 106provenienti da 17 universita’ne stanno per partire per un viaggio studio di 10 giorni in. L’ambasciatore cinese inJia Guide nel suo discorso ha affermato che quest’anno ricorre il 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche trae Unione Europea e il 55mo anniversario di quelle tra.Questodi scambio non e’ solo ilno, ma anche ilin Europa. L’ambasciatore ha espresso la speranza che i giovanini possano osservare lacon i propri occhi, vivere lacon il cuore e raccontare le storie cinesi nella propria lingua, ricreando una sorta di “Il Milione” di Marco Polo della nuova era.