Italia: mostra archeologica a Hainan promuove scambi culturali con Cina

La“Tra i due mari – L’archeologia racconta la Puglia”, che presenta 214 pezzi (set) di reperti archeologici provenienti dalla Puglia, in, ha preso il via ieri a Qionghai, una citta’ della provincia insulare meridionale cinese di. La, co-organizzata dal China () Museum of the South China Sea e dal governo della regione Puglia, durera’ circa tre mesi. Nel corso della giornata si e’ svolta anche la cerimonia di firma per la cooperazione tra il museo cinese e il Museo archeologico nazionale di Taranto. Nella, quest’ultimo ha fornito 131 preziosi reperti, da utensili in ceramica a sculture in pietra,ndo in modo vivido la fusione di commercio e scienze umane lungo il Mare Adriatico. Xin Lixue, curatore del China () Museum of the South China Sea, ha dichiarato che la firma dell’accordo rappresenta un passo fondamentale perre le relazioni tra i due musei dalla cooperazione nei progetti alla partnership strategica, cogliendo lacome un’opportunita’.