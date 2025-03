Sport.quotidiano.net - Italia-Germania, Spalletti: "Noi non sempre nel ritmo partita. Ce la giocheremo a Dortmund"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 20 marzo 2025 – Lasi prende il bottino pieno nel match d’andata dei quarti di finale di UEFA Nations League piegando in rimonta 2-1 un’che viene così punita oltremodo per quanto visto nell’arco degli oltre 90’ di gioco. Gli azzurri sono infatti partiti con il turbo innestato e al 9’ hanno sbloccato il risultato con il gol di un Tonali glaciale sottoporta e autore di una prestazione sontuosa. Finita in svantaggio, laha però cercato di reagire prendendo il controllo del possesso palla ma alla mezz’ora l’ha sfiorato il raddoppio con Tonali che ha costretto Baumann agli straordinari. Il corso della gara è cambiato dopo l’intervallo, quando laè passata alla difesa a tre inserendo Schlotterbeck e Kleindisnst che al 49’ ha pareggiato i conti con un colpo di testa.