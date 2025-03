Internews24.com - Italia Germania, i quotidiani bocciano Bastoni! Bruttissima serata per il difensore dell’Inter. Le pagelle

di Redazione, iper il. Ledopo la gara di Nations LeagueSconfitta amara per l’di Luciano Spalletti, che nell’andata dei quarti di Nations League, va in vantaggio nel primo tempo e poi si fa rimontare dalladi Nagelsmann che porta a casa la gara con il risultato di 1-2.storta per il, Alessandro, in campo per 90 minuti, protagonista in negativo su i due gol dei tedeschi. Ecco ledei.GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Il cambio gioco che genera l’1-0 è una luce improvvisa, poi però scivola dietro: lontano da Kleindienst, perde anche Goretzka sul 2-1»TUTTOSPORT 4.5- «Mettendolo al centro, Spalletti rinuncia ai suoi proverbiali “coast to coast” e, soprattutto, mette a nudo tutte le difficoltà a interpretare il ruolo in fase difensiva: sul pari tedesco non stringe su Kleindienst, sull’1-2 c’è lui su Goretzka»CORRIERE DELLO SPORT 5- «Due incertezze ci costano caro: non scala su Klaindienst (1-1),si perde Goretzka (1-2).