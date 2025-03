Internews24.com - Italia Germania, buona prova per Barella! Le pagelle dei quotidiani

di Redazioneper! Ledeisulla prestazione del centrocampista dell’InterSconfitta amara per l’di Luciano Spalletti, che nell’andata dei quarti di Nations League, va in vantaggio nel primo tempo e poi si fa rimontare dalladi Nagelsmann che porta a casa la gara con il risultato di 1-2. 39 minuti di partita per il centrocampista dell’Inter, Nicolò, che ha dato il via all’azione del vantaggio azzurro. Ecco ledei principali:GAZZETTA 6– «Secondo play e incursore, grande intensità per 45’ compresa la lettura per Politano sull’1-0. Ma se gli scappa Musiala sono dolori»CORRIERE DELLO SPORT 6.5– «Autentico fuoriclasse (d’altronde, raggiunto Rivera a 60 gare azzurre), gli riesce tutto (o quasi) al massimo dei giri: recupera, ripulisce palloni, ispira, rifinisce, è un punto di riferimento costante e continuo.