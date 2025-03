Calcionews24.com - Italia Germania: 3 cose che non hai notato

Leggi su Calcionews24.com

Tre curiosità sulla sfida, partita valida per l’andata dei quarti di finale di Nations League. Il primo tempo ha visto l’chiudere in vantaggio per 1-0. Nella ripresa situazione capovolta e laha espugnato San Siro vincendo 2-1. Ecco 3 situazioni “minori” che possono spiegare il match.