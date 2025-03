Notizieaudaci.it - Italia-Germania 1-2: le pagelle degli azzurri tra luci e ombre

Nations League: Tonali il migliore, Bastoni il peggiore: ecco le valutazioni della squadra di Spallettirimontati e sconfitti nei quarti di finale di Nations League a Milano. Ritorno a Dortmund domenica 23 marzo. L’dovrà segnare due reti per qualificarsi alla semifinale di giugno. Con una vittoria di misura si va ai supplementari. Dopo un discreto primo tempo, l’è andata in tilt in avvio di ripresa per poi riemerge dopo il raddoppio tedesco.tra gli uomini di Spalletti.LeDonnarumma 5.5 – Pronto nel primo tempo sul tiro dalla distanza di Goretzka, ma poco reattivo nelle uscite, soprattutto sul colpo di testa di Kleindienst che riporta in partita la. Poteva fare meglio anche sul raddoppio di Goretzka.Di Lorenzo 6 – Prestazione ordinata, senza sbavature evidenti.