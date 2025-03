Terzotemponapoli.com - Italia-Germania 1-2, la conferenza stampa di Spalletti

Leggi su Terzotemponapoli.com

La sconfitta dell’contro la: di seguito le parole indel ct azzurro. “ll divario non c’è, nell’analisi di questa partita. C’è la differenza negli episodi che hanno determinato la partita. Loro hanno saputo sfruttare i centimetri che gli concedevamo prima di andare in campo, e poi sono stati bravi a fare gol in un paio di situazioni create. Mentre noi non abbiamo fatto altrettanto. La partita è tutta qui dentro. Io devo aggiungere che, sì, in alcuni momenti abbiamo sofferto la loro qualità di gioco e siamo stati costretti ad abbassarci”. L’e latra il Meazza e Dortmund“Però poi siamo stati bravi a leggere la partita e i nostri calciatori hanno fatto una buona partita. Per quello che penso io, gli dico bravi e gli dico che possiamo andare a giocarcela.