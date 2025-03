.com - Italia battuta dalla Germania in rimonta (1-2). Kean sostituito. A Dortmund per l’impresa. Pagelle. Gli altri risultati

Sarà difficile, ora, conquistare le Final Four di Nations League. E si profila la Norvegia nelle qualificazioni per il Mondiale. Tutto questo perchè l', in vantaggio nel primo tempo con un bel gol di Tonali, è stata raggiunta e superatanella ripresa. Decisivi i gol di Kleindienst (Bastoni fermo) e Goretzka (intera difesa sbilanciata). La squadra di Spalletti dovrà vincere il ritorno, domenica, acon due gol di scarto. Sì, ci vorrà l'impresaL'articoloin(1-2).. Aper. Gliproviene da Firenze Post.