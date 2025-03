Panorama.it - Italia a secco: perdite record nelle reti idriche e 1 cittadino su 3 non si fida del rubinetto

Unno su dieci non è allacciato alla fognatura, quasi un terzo dei cittadini non sia bere acqua potabile, ci sono ancora 3,4 miliardi di metri cubi d'acqua sprecati perche coprirebbero il fabbisogno di 43milioni di persone in un anno. L’Istat, alla vigilia della Giornata Mondiale dell’acqua ha fatto il punto (report “Le statistiche sull’acqua. Anni 2020-2024”). E intanto le tariffe sono salite del 23% negli ultimi cinque anni (studio Cittadinanzattiva). E Acea, tra i principali operatori idricini, propone a Bruxelles un piano comune, per affrontare il problema di un settore che incide quasi il 70% del PIL dell’Europa, dove ci sono ancora oltre 16 milioni di persone senza accesso ad acqua potabile sicura e pulita.Quasi la metà dell’acqua immessa negli acquedottini si perde prima di arrivare ai rubinetti.