Ilfattoquotidiano.it - Istruttoria Antitrust su Rfi e Fs: “Ostacolata la concorrenza sulla rete AV dell’operatore francese Sncf”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Autorità Garante dellae del mercato ha avviato un’nei confronti diFerroviaria Italiana e della controllante Ferrovie dello Stato Italiane per accertare un presunto abuso di posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Secondo l’Autorità, risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e, di conseguenza, l’ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta velocità da parte del nuovo operatore entranteVoyages Italia che gestisce i collegamenti Milano-Parigi e punta a intensificare la presenza sul mercato italiano – partendo dalle tratte Torino-Venezia e Torino-Napoli – con l’obiettivo di entrare in pienacon Trenitalia dal 2027.