Israele torna in guerra a Gaza, senza vincoli questa volta

ha ripreso lacontro Hamas a, con un bombardamento a sorpresa nelle prime ore di martedì, in cui sono morti centinaia di palestinesi, ponendo fine al cessate il fuoco. “Se tutti gli ostaggi israeliani non saranno rilasciati e Hamas non sarà espulso daagirà con un’intensità che non avete mai visto”, ha detto mercoledì il ministro della Difesa Israel Katz.Hamas ha dichiarato che rilascerà gli ostaggi rimasti (la sua unica merce di scambio) solo in cambio di più prigionieri palestinesi, di un cessate il fuoco duraturo e del ritiro israeliano da, come richiesto dall’accordo di cessate il fuoco. Nel frattempo, Trump ha suggerito di trasferire l’intera popolazione diin altri Paesi, in modo che gli Stati Uniti possano prendere possesso del territorio e ricostruirlo per altri, ma i palestinesi affermano di non voler lasciare la loro patria e i paesi arabi hanno respinto categoricamente la proposta.