Israele licenziato capo 007 Shin Bet

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.19 Il governo israeliano ha votato all' unanimità, nella notte, il licenziamento del diretto delloBet, il servizio di Intelligence interna. Ronen Bar si dimetterà il 10 aprile o quando si troverà un sostituto idoneo. Bar non si è presentato alla riunione sul licenziamento, ma ha mandato una lettera molto critica verso il premier Netanyahu: non a lui devo lealtà -ha scritto- ma ai cittadini israeliani. Le opposizioni hanno chiesto all'Alta corte di intervenire contro il licenziamento.