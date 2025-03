Lapresse.it - Islanda, ministra per l’Infanzia ha avuto un figlio con un minorenne: si dimette

Laislandese per, Ásthildur Lóa Thórsdóttir, si è dimessa dopo aver ammesso di averuncon unpiù di 30 anni fa. Thórsdóttir ha raccontato in un’intervista di aver iniziato una relazione quando aveva 22 anni con un ragazzo all’epoca 15enne a cui faceva da consulente all’interno del gruppo religioso Trú og líf (Religione e vita) di cui entrambi facevano parte. Un anno dopo lei partorì loro. “Sono passati 36 anni, molte cose sono cambiate in tutto questo tempo e sicuramente oggi avrei affrontato questa situazione in modo diverso”, ha detto la 58enne ai media islandesi.La primaislandese, Kristrún Frostadóttir, dopo essere venuta a conoscenza della vicenda l’ha definita una “questione seria” e ha convocato immediatamente lanel suo ufficio, dove Thórsdóttir ha rassegnato le sue dimissioni.